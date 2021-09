Miksi maahanmuuttajanuoret ajautuvat jengeihin? Nuorisotyöntekijä listaa syyt: "Se ei ihmetytä minua yhtään"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Poliisin mukaan Suomessa on nykyisin viitteitä alle kymmenestä nuorison katujengiryhmittymästä, joihin kuuluu sekä maahanmuuttajataustaisia että suomalaisia nuoria.

Turkan mukaan varsinkin pääkaupunkiseudulla on huomattavissa, että yhteiskunnassa on isompikin yhteiskuntaan integroitumattomien nuorten joukko. Myös niin sanotusta gangsta-maailmasta ammentava roadman-kulttuuri on noussut selkeäksi nuorisoilmiöksi pääkaupunkiseudulla.