Huumeita tulee Suomeen yhä eniten satamien ja lentokentän kautta sekä postilähetyksinä. Silti pohjoisen maareitti Ruotsista Suomeen on kasvattanut koko ajan merkitystään huumeiden salakuljetuksessa. Myös salakuljetusmäärät ovat kasvaneet vuosien saatossa.

– Ruotsin rajan läheisyys vaikuttaa täällä pohjoisen alueella selkeästi. Sieltä tulee pienempiä ja isompia määriä huumausaineita, jotka sitten levittäytyy katukauppaan. Kyllä se näyttäytyy tälläkin alueella, mutta myös koko Suomessa, rikosylikomisario Jukka Nurmenniemi keskusrikospoliisin Oulun yksiköstä kertoo Rikospaikassa.

Yleisimmin rajan yli tuodaan amfetamiinia, hasista ja mariahuanaa. Myös kokaiinin määrä on kasvanut. Subutex-takavarikot sen sijaan ovat vähentyneet viime vuosina.

Pääasiassa aineet kuljetetaan myyntiin etelämmäksi Suomeen.

– Ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa sillä tavalla Suomessa, että monestikin huumausaineita levitetään ja organisoidaan Ruotsista tai Ruotsin kautta. Sieltä aineita tulee jaettavaksi Suomeen myyntiin. Ruotsi on kauttakulkumaana merkittävä tällä hetkellä, Nurmenniemi sanoo.

Autoja pysäytellään päivittäin

Tornioon tulee vuosittain Haaparannan puolelta rajan yli noin neljä ja puoli miljoonaa autoa. Iso osa on raskasta liikennettä.

Tulli ei paljasta sitä, millä perusteella se päättää tarkistaa jonkun ajoneuvon.

– Autoja pysäytellään päivittäin. Mielenkiintoisia kohteita puhutetaan ja puhuttamisten perusteella tehdään tarkistuksia. Kaikkia kysymyksiä en tässä paljasta, Tornion tullin liikkuvan ryhmän ryhmänjohtaja Harri Miettinen kertoo.

– Pohjoisessa Tullin tutkittavista jutuista suurin osa paljastuu posti- ja kuriiriliikenteessä. Noin viidesosa jutuista paljastuu läntisellä maarajalla, Tullin Tornion tutkintayksikön päällikkö Tuomo Kunnari sanoo.

Raha houkuttelee

Rikospaikka tapasi Torniossa nuoren salakuljettaja Korhosen, joka hakee huumeita Ruotsin puolelta Suomeen myytäväksi. Korhonen hakee naapurimaasta pääasiassa amfetamiinia ja kannabista.

Raha houkutti häntä huumeiden salakuljettamiseen.

– Minulla on aina ollut huono rahatilanne. Se oli aika iso motivaatio, kun näki niin paljon rahaa pienessä iässä, hän perustelee.

– Mutta ei tämä ole millään tavalla hauskaa. Adrenaliini on siinä se juttu, joka motivoi. Mutta minulle se on vain turhaa riskeeraamista ja elämän pilaamista. En halua joutua vankilaan, hän sanoo.

15:15 Miten Tulli profiloi salakuljettajia? Pelkääkö salakuljettaja tuodessaan huumeita rajan yli? Katso videolta koko Rikospaikan juttu salakuljettajien suosimasta pohjoisen reitistä.

Rikospaikan koko jakso katsottavissa MTV Katsomossa.