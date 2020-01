Helsinki-Vantaan lentokentästä on tullut portti dopingaineiden salakuljetukseen Aasiasta Eurooppaan – näin kuvio toimii

Suomesta on hyvät lentoyhteydet Aasiaan ja Eurooppaan. Moni matkustaja tekee välilaskun Helsingissä, mutta myös rahti liikkuu Helsinki-Vantaan kautta.

Tullilla on useita tarkastuspisteitä lentokentän rahtipuolella – postiliikenteeseen on omansa, mutta myös kuriiriyrityksille. Kirjeitä ja paketteja liikkuu paljon.

Erityinen ongelma on dopingaineissa, joita tulee isoissa erissä rahtina lähinnä Kiinasta.

– Helsinki-Vantaasta on muodostunut keskus kauttakuljetukseen Eurooppaan, tullin Sinkkonen toteaa.

Alkuperä häivytetään

Eniten tulee testosteroneita ja anabolisia steroideja. Kyse ei ole huijauksista, vaan ampulleista ja pillereistä löytyy vaikuttavaa ainetta. Ulkonäön perusteella ne on valmistettu lääketehtaissa.

Tulli on pysäyttänyt muutaman vuoden sisällä dopinglähetyksiä noin kaksi tuhatta kiloa. Pilleri tai ampulli eivät paljoa paina, joten määrä on todella iso. Niiden lisäksi takavarikkoon on otettu noin tuhat kiloa lääkkeitä, jotka ovat tulleet lähinnä Intiasta.