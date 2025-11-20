Huumeet oli pakattu lelujen ja elintarvikkeiden sekaan.
Lounais-Suomen poliisi epäilee, että Thaimaasta toimitettiin postin välityksellä huomattavia määriä marihuanaa Raumalle ja muualle Suomeen.
Marihuanaa lähetettiin Thaimaasta esineiden, kuten lelujen, elintarvikkeiden ja työkalujen kanssa pakattuina.
Poliisi epäilee, että pakettien lähetyksen ja maahantuonnin organisoi raumalainen, vuonna 1997 syntynyt nainen.
Nainen vietti Thaimaassa pitkiä aikoja vuodesta, myös esitutkinnan aikana.
– 28-vuotias nainen vangittiin poissaolevana Satakunnan käräjäoikeuden päätöksellä huhtikuussa 2025, ja hänet otettiin Suomen poliisin pyynnöstä kiinni Thaimaassa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Lindholm Lounais-Suomen poliisista.
Kokonaisuudessa yli 20 epäiltyä
Esitutkinnan mukaan pääepäillyllä on Suomessa ollut apunaan Raumalla asuva henkilö, joka organisoi pakettien vastaanottoa, tullausta sekä huumeiden varastointia ja jälleenmyyntiä.
Marihuanan maahantuonnin lisäksi nainen pyöritti myös mittavien amfetamiini- ja kokaiinimäärien maahantuontia Suomeen.