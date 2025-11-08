Oikeuden mukaan miehet olivat myyneet huumeita eri puolilla Suomea.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina laajassa huumejutussa useita miehiä vuosien vankeusrangaistuksiin.
Pisimpiin rangaistuksiin tuomitut 35- ja 43-vuotiaat miehet toivat oikeuden mukaan Suomeen kesällä 2024 viitisen kiloa kokaiinia.
Tuomiossa kerrotaan, että huumeet tilattiin Suomeen pikarahtilähetyksinä Los Angelesista Yhdysvalloista.
Nuorempi miehistä otti lähetyksen vastaan kotonaan Joensuussa. Seuraavana päivänä miehet lainasivat tuomion mukaan autoa kolmannelta osapuolelta. Miesten yhteinen kiertomatka laina-autolla eri kaupunkeihin viittasi oikeuden mukaan vahvasti siihen, että miehet olivat myyneet kokaiinia.
Myöhemmin heinäkuussa Tulli takavarikoi useita Yhdysvalloista samalta lähettäjältä tulleita pikarahtilähetyksiä, joissa oli useita kiloja kokaiinia.
Käräjäoikeus tuomitsi jutun päätekijät yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen ja kuuden vuoden ja 11 kuukauden vankeusrangaistukseen.
Päätekijöiden lisäksi kolme muuta miestä sai jutussa tuomiot muun muassa törkeistä huumausainerikoksista.