Poliisi epäilee: Nuori pakotti alle 15-vuotiaan lapsen huumekauppiaaksi

Poliisi epäilee nuoren miehen pakottaneen toisia nuoria huumekauppiaaksi kiristämällä ja uhkailemalla.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa tapauksesta, jossa huumekauppiaana toiminut nuori on pakottanut ainakin kaksi nuorta myymään huumeita puolestaan. Toinen uhreista on ollut alle 15-vuotias.

Poliisi kertoo perusteellisemmin 17-vuotiaan nuoren tapauksesta, joka oli hankkinut kesästä 2024 lähtien saman ikäiseltä nuorelta marihuanaa ja velkaantunut tälle ostojen yhteydessä.

Velkoja nuori joutui maksamaan säännöllisesti takaisin. Osa veloista kuitattiin sillä, että hän myi alkuperäisen myyjän puolesta huumeita.

− Huumeet nuoremmalleen myynyt ja välittänyt on erilaisilla tekosyillä keksinyt velkaan korkoja. Lisävelkaa on syntynyt muun muassa väitteillä velan lyhentämisen myöhästymisestä, kertoo komisario Hannu Väänänen tiedotteessa.

– Velkaantuneen nuoren vanhemmatkin ovat maksaneet satoja euroja lapsensa huumevelkoja, mutta tämäkään ei ole riittänyt. Myyjä on uhkailemalla vaatinut lisää rahaa keksittyjen velkojen kuittaamiseksi.

Esitutkinnan aikana on selvinnyt, että samanlaiseen tilanteeseen on joutunut ainakin yksi muu nuori, joka on alle 15-vuotias. Tämän lisäksi esitutkinnan aikana on tullut esiin viitteitä siitä, että samassa tilanteessa voisi olla muitakin.

Esitutkinnan aikana kolme nuorta oli pidätettynä rikokseen liittyen.

"Irti pääseminen haastavaa, jopa mahdotonta"

Poliisi kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, että nuorilla ei ollut juurikaan aikaisempaa rikoshistoriaa.

− Esitutkinnan aikana meitä hämmästytti sekin, että nuoret eivät mieltäneet syyllistyneensä vakaviin rikoksiin, vaan suhtautuivat asian selvittämiseen osin välinpitämättömästi. Esitutkinnassa mukana olleille poliiseille jäi vaikutelma, että nuoret pitivät tapahtumia sekä rikosten tekoa arkipäiväisenä tai jollakin tapaa normaalina nuoruuteen kuuluvana elämänä, komisario Väänänen kuvaa.

Komisario Väänänen muistuttaa, että vaikka nämäkään nuoret eivät ole ilmeisesti alun perin lähteneet tavoittelemaan huumausainekauppiaan roolia, ovat he päättäessään hankkia huumausaineita omaan käyttöönsä ajautuneet ilmiön mukana pakotettuna huumausaineen välittäjiksi ja kauppiaiksi.

− Tilanteesta irti pääseminen on erittäin haastavaa ja joidenkin kohdalla jopa ilmeisesti mahdotonta. Ilmiöön liittyvä väkivalta ja se, että itsekin on syyllistynyt huumausainerikokseen tai -rikkomukseen aiheuttaa sen, että asiasta ei uskalleta mainita edes vanhemmille, saati poliisille, Väänänen sanoo.

Tutkintanimikkeinä olivat törkeä huumausainerikos, huumausainerikos, kiristys sekä matkustuskiellon rikkominen. Esitutkinnan aikana nuoria määrättiin poliisin matkustuskieltoon.

Asia siirtyy syyteharkintaan toukokuun 2025 aikana.

0:58 Katso myös: Alkoholia vähemmän haittoja? Näin asiantuntija kumoaa kannabismyyttejä.