Nuoret Leijonat koki brutaalia vääryyttä MM-kisoissa – tapauksesta tipahti nyt kuohuttava kulissipaljastus: "Tämähän on mielenkiintoista"

Tapauksen juuret ulottuvat puolivälieräottelun avauserän lopulle. Joukkueet kyyristyivät aloitukseen, kun erää oli jäljellä 1,7 sekuntia. Slovakian Filip Mesar aloitti eteenpäin ja toimitti kiekon Adam Sykoralle, joka iski pikkumustan verkon perukoille.

Samaan aikaan summeri pärähti soimaan. Slovakia tuuletti, Suomen pelaajat levittelivät käsiään. Tuomarit lähtivät tarkistamaan tilannetta videolta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kun kansainvälisessä televisiolähetyksessä pyöritettiin uusintoja tapahtuneesta, mukaan oli ujutettu kello, joka ehti mennä nollille ennen kuin kiekko ylitti maaliviivan.

Hetken päästä tuomarit astelivat jäälle ja ilmoittivat, että maali hyväksytään, koska kelloon jäi 0,2 sekuntia.

Hetkinen? Mitä, mitä.

Nuorten Leijonien GM Kimmo Oikarinen lähti heti selvittämään tapahtunutta.

– Olin yhteyksissä niin videotuomareihin kuin tuomarivalvojaan. Heidän kertomansa mukaan heillä on jonkinlainen ”target-kello”, eli tarkempi kello, johon oli jäänyt 0,2 sekuntia. Kysyin, että miten voi olla mahdollista, että teillä, televisiolla ja videovalmentajilla on eri kello käytössä? Että eikö yleensä käytetä yhtä ainutta kelloa? He vastasivat, että ”heillä on tämmöinen tarkka kello”. Totesin, että tämähän on mielenkiintoista, Oikarinen kertoo kulissikäänteistä MTV Urheilulle.

Oikarinen nosti asian esille MM-kisojen johtoryhmän kokouksessa.

Onko teidän joukkueenne saanut kansainväliseltä jääkiekkoliitolta eli IIHF:ltä mitään virallista selvitystä tapahtuneesta?

– Emme ole saaneet. Eikä tässä jaksa sen enempää uhrata aikaa eilisen juttuihin. Nuorten MM-turnaus on upea tapahtuma, jota seurataan intensiivisesti ja josta media on hyvin kiinnostunut. On selvää, että näissä tapahtumissa pitää toimia hyvin järjestelmällisesti, ja niin, että kaikki menee pelaajien kannalta reilusti, Oikarinen painottaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Järkiselitys

Tapaus herätti välittömästi hämmennystä kotikatsomoiden puolella. Moni pelin seuraaja oli käyttänyt käsikelloa selvittääkseen sen, kuinka kauan peli ehti olla käynnissä siitä hetkestä lähtien, kun kiekko tippui jäähän ja kun se ylitti maaliviivan.

– Me laskimme, että 2,3 sekuntia. Jenkit olivat päätyneet samaan. He olivat juuri tulleet hallille ja kertoivat tuosta meille, Oikarinen sanoo.

Tapauksessa ainut järkeenkäyvä selitys on se, että hallin kellon käyttäjä nukkui sillä hetkellä, kun kiekko tippui jäähän. Tämän myötä maali ehti syntyä jäljellä olleen 1,7 sekunnin aikana.

– Niin tuossa on varmaan käynyt, mutta eiväthän he (IIHF) voi yksittäistä toimitsijaa syyttää. Se on selvää, Oikarinen nyökkäilee.

IIHF:n tapahtumissa yleistä on ollut se, että mikäli jokin epäkohta nousee esille, ei asiaan meinaa saada virallista tai minkäännäköistä selitystä.

Miten olette tämän kokeneet joukkuetasolla?

– Sanotaanko näin, että vastauksissa kestää. En halua liikaa IIHF:ää haukkua, koska he tekevät pelaavien maiden kanssa hyvää yhteistyötä. Yritämme kehittää asioita, mutta toki on selvää, että niin sanotuissa tiukoissa paikoissa toivoisi sitä, että saisimme vähän nopeammin vastauksia sieltä puolelta. Varsinkin niin, että asiat tulisivat selväksi kaikille, eikä vain yhdelle osapuolelle. Tuota ovat monet muutkin ihmetelleet, Nuorten Leijonien GM Oikarinen vastaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Suomen joukkue nollasi tapahtuneen nopeasti – heti ensimmäisen erätauon yhteydessä.

– Sen jälkeen kun tein selvitystä ja kävin keskusteluja, päävalmentaja (Lauri Mikkola) totesi, että turha katsoa taaksepäin. Mennään eteenpäin. Ei tuo tule enää tuosta muuttumaan, Oikarinen niputtaa.

Yleisellä tasolla Oikarinen jakaa kovasti kiitosta turnauksen isäntien eli Ruotsin jääkiekkoliiton suuntaan.