Jukka Jalonen latasi räväkän kommentin Leijonien MM-jättiottelun alla – muistutti toimittajaa "30 vuoden urastaan"

Hämmentävä tilanne

Maalivahdin estämissäännöstä on kuultu niin monta versiota, että oli epäselvää, mikä tulkinta on. Yksi versio säännöstä on ollut se, että hyökkäävä pelaaja voi osua maalivahtiin, mikäli hänellä on osumahetkellä kiekko hallussa.