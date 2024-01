Petteri Sihvoselta suora tunnustus Lauri Mikkolalle – on jo nyt onnistunut paremmin kuin ”tuhon lähettiläs”

Nostan hattuani Nuorten Leijonien pelaajille ja annan varovaista tunnustusta myös päävalmentaja Lauri Mikkolalle esikuntineen. Minimitavoite on saavutettu: Suomi on välierässä voitettuaan puolivälierässä todella laadukkaan joukkueen eli Slovakian.

Etenkään Suomen puolustajat eivät olleet toipuneet turnauksen karmeasta alusta Slovakia-otteluun mennessä. Ja silti puolustajatkin pelasivat varsin kohtuullisesti. Jopa SM-liigassa pelanneet Otto Salin ja Kasper Kulonummi pelaavat pelin sisällä ailahtelevasti. Arttu Kärki , Joona Väisänen ja Kalle Kangas ovat jollain tapaa kuin yhdestä puusta: hyviä, mutta arvaamattomia. Oma lukunsa on JYPin Jesse Pulkkinen , joka on ajoittain jopa maagisen hyvä kiekon kanssa, mutta seikkailee esimerkiksi puolustusalueen puolustuspelissä kuin jokin U16-pelaaja (kuten Slovakian 2–2 tasoitus).

Pitää mennä nuorten pelaajien nahkoihin. Tämä on kamala paikka. Pitäisi antaa myös henkilökohtaisia näyttöjä, mutta pelitapa nousee liikaa keskiöön turnauksen mittaan. En tule koskaan ymmärtämään, miksi Mikkola yritti mitä yritti. No, samaan sortui viime kaudella Tomi Lämsä . Kävi Mikkolalla nyt miten tahansa, menee hänellä silti paljon paremmin kuin Lämsällä, joka vei joukkueensa tuhoon asti.

Hyökkääjistä vain harva on onnistunut Nuorissa Leijonissa odotusten mukaan. Kapteeni Jere Lassila on ollut joukkueensa paras pelaaja. Hän kykenee suorittamaan, vaikka alla on sekamelskaa. Lassilan ratkaiseva maali Slovakiaa vastaan jatkoerässä oli upea. Kasper Halttunen on onnistunut tekemään tulosta, Tommi Männistö on ylittänyt itsensä ja Lenni Hämeenaho on jo tulemisen tilassa. Siinäpä nuo.