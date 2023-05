Huomasitko tätä? Leijonien MM-avauksessa kuohuttava tilanne – Suomen joukkueen kulisseissa tehtiin loistava ratkaisu

– Noissa tilanteissa on aikamoinen kiire päällä. Hietaniemi ja Varmanen tekevät noissa aina päätöksen ja me luotamme heihin. Sen päätöksen pitää vain tulla nopeasti ennen aloitusta ja heidän pitää olla varmoja siitä, koska on olemassa riski, että haasto menee väärin ja siitä tulee jäähy, Leijonien apuvalmentaja Mikko Manner avaa proseduuria MTV Urheilulle.

– Joo, eli että haastakaa. He eivät arvo. He joko sanovat, että haastakaa tai että älkää haastako, Manner kuvailee.

– Hieno suoritus videoäijiltä. Pysyimme johdossa. He ovat olleet sääntöpalavereissa ja he ovat kokeneita jätkiä noissa hommissa. Iso kiitos heille, Manner kehuu.

”Hyvä, oikea päätös”

Videotalkoisiin

– Meillä oli ihan riittävästi paikkoja ja joskus homma on pienestä kiinni. Tulimme vahvasti sisään. Toisessa erässä he olivat niskan päällä ja aloitimme kolmannen erän hyvin. Nyt pitää parantaa. Sitähän tämä turnauspelaaminen loppupeleissä on. Viedään yhteispeliä eteenpäin, parannetaan kiekkovarmuutta ja kaikkea sitä, mitä siihen liittyy. Jatketaan hommia, tuetaan joukkueita ja pelaajia, etteivät he tunne riittämättömyyden tai häpeän tunnetta, Manner sanoo, summaten: