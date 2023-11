PAMin Rönni-Sällinen: Heikossa asemassa olevat työntekijät eivät välttämättä uskalla lakkoilla

– Vientimalli betonoisi palkat nykyiselle tasolle. Tällä hetkellä se tarkoittaa, että kun suurin osa matalapalkkaisista sektoreista on naisvaltaisia, että me emme pystyisi kuromaan umpeen naisten ja miesten välistä palkkaeroa. Tasa-arvon näkökulmasta tämä on erittäin huono asia.