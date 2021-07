Työväkivalta vähentynyt koronan myötä, mutta lisääntynyt pitkällä aikavälillä: "Usein syyllistetään uhria"

– Pudotus on prosentuaalisesti merkittävä, noin 20 prosenttia. Vain kaikkein vakavimmat väkivaltatilanteet johtavat korvauksiin, eli näissä on mukana hyvin pieni osa kaikista työssä koetuista väkivaltatilanteista, Kammonen sanoo.

Pidemmällä aikavälillä työväkivalta on Kammosen mukaan kuitenkin lisääntynyt. Kammonen uskoo, että taustalla on ainakin osittain päihteidenkäytön yleistyminen sekä yleiset vuorovaikutuksessa tapahtuneet muutokset. Työntekijöitä kohtaan ei välttämättä tunneta enää samanlaista kunnioitusta kuin ennen.

Tavallisinta opetus-, hoito- ja palvelutöissä

Työterveyslaitoksella on seurattu kunta-alan työtä ja siinä tapahtuneita muutoksia 1990-luvulta lähtien Kunta10-tutkimuksessa, joka tehdään joka toinen vuosi. Tutkimuksessa on mukana yhdentoista suomalaiskunnan kaikki noin 90 000 vakinaista työntekijää ja pitkäaikaista sijaista. Viime vuonna kyselyyn vastasi noin 65 000 työntekijää, eli vastausprosentti oli 72.

Myös vainoaminen on työväkivaltaa

Työntekijöiden kokema vainoaminen ja maalittaminen on Kammosen mukaan Suomessa viime vuosina merkittävästi lisääntynyt ilmiö, joka on johtanut myös konkreettisiin väkivallantekoihin.

Ei mikään "välttämätön paha"

Kammonen mainitsee muutaman konkreettisen esimerkin. Kameravalvontaa ja turvallisuushenkilöstön käyttöä on lisätty, ja asiakaspalvelutiloja on suunniteltu niin, että työntekijään on vaikea päästä käsiksi. Lisäksi henkilöstön koulutuksessa on keskitytty vuorovaikutustaitojen opetteluun.