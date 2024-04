Kommentti: Mitä pitää tapahtua, että lapsi saa apua?

Viime syksynä koulussa käydyssä oppimiskeskustelussa opettaja nosti esiin oman huomionsa, että lapsi saattaisi tarvita psykologin tai neuropsykologin arviota. Samaan hengenvetoon koulusta tiedusteltiin, olisiko perheellä varaa tai vakuutusta, joka kattaisi kartoitukset yksityisellä sektorilla. Epäily oli, että nelosluokkalainen lapsi on saattanut ehtiä jo yläkouluun, ennen kuin asia koulun oppilashuollon kautta etenee.

Lain mukaan oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.