Huomattavan moni viime kevään ylioppilaista ei edennyt jatko-opintoihin.
Keväällä 2024 valmistuneista ylioppilaista 67 prosenttia jäi ilman jatko-opiskelupaikkaa, kertoo Tilastokeskus.
Ilman opiskelupaikkaa jääneiden osuus kasvoi prosenttiyksikön edeltävästä vuodesta.
Naisista ilman opiskelupaikkaa jäi lähes 70 prosenttia, miehistä 63 prosenttia. Naisten osuus pysyi edellisvuoden tasolla, mutta miesten osuus kasvoi.
Myös yhä harvempi uusista ylioppilaista haki jatko-opintoihin. 77 prosenttia ylioppilaista haki jatko-opintopaikkaa heti valmistumisen jälkeen.