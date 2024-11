Koululaisten päihteidenkäyttöä tutkittiin – näin helposti nuoret hankkivat alkoholia

Alaikäisten alkoholinkäyttö on kokonaisuudessaan vähentynyt jo pitkään, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan muutoksia käyttöön väkevien alkoholijuomien osalta on nähtävissä. Väkevien alkoholijuomien käyttö on todennäköisesti nyt kääntynyt nousuun.