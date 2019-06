Päättyikö Aarnion tapausten käsittely tähän? Entä miksi Aarnio istuu vain kolme vuotta vankilassa? Ja mihin vankilaan Aarnio päätyy? – MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Jarkko Sipilä kertoo

Hän muistuttaa kuitenkin, että vielä on käsittelemättömiä tapauksia.

– Poliisin virkarikosoikeudenkäynti siirtyy todennäköisesti vielä hovioikeuden käsiteltäväksi ja siinä on Aarnio mukana. Lisäksi tutkinnassa on edelleen Volkan Ünsalin palkkamurha. Sen kohdalla pitää selvittää, sekaantuiko Aarnio jotenkin miehen murhaan niin, ettei hän etukäteen sitä estänyt.

Vaikka moni asia jää Sipilän mukaan vielä askarruttamaan, hovioikeuden päätös tuomiosta on nyt selvä. Sipilä kertoo, kuinka kymmenet ihmiset ovat kysyneet vuosien varrella Aarnion syyllisyydestä.

– Nyt voin todeta, että kyllä hän on syyllinen. Näyttö on niin musertava Aarniota vastaan. Vaikka se tuntuu uskomattomalta, niin se on vain nyt syytä hyväksyä.