Julius Kivimäen asianajaja paljastaa, miksi Vastaamo-syytetty nauroi vapautuessaan

Aikoo osallistua oikeudenkäyntiin jatkossakin

– Tietenkin hän tulee osallistumaan oikeudenkäyntiin. Se on ihan selvä. Se on hänen puolustautumisensa kannalta aivan olennaista, että hän siellä istuu, Jaari sanoo.

Kivimäki on kiistänyt kaikki rikossyytteet jyrkästi.

"Jää nähtäväksi, mitä tapahtuu"

Syyttäjien näkemyksen mukaan on edelleen olemassa vaara, että Kivimäki yrittäisi paeta viranomaisia.

Vapautumista puolsi pitkä vankeusaika

Sekä syyttäjä Vainion että asianajaja Jaarin mukaan käräjäoikeus perusteli Kivimäen vapauttamista pitkään jatkuneella tutkintavankeudella. Kivimäki on istunut vankilassa nyt reilun vuoden ajan.

Toisena merkittävänä perusteluna oli, että Kivimäen poissaolo ei enää vaikuttaisi oikeudenkäynnin kulkuun. Syytteet on luettu, niihin on vastattu ja Kivimäkeä on myös kuultu henkilökohtaisesti.