Tennistähdet kärsivät brutaaleista olosuhteista Kiinassa. Novak Djokovic oksensi kentälle.

Novak Djokovic selvitti tiensä Shanghain ATP-turnauksen kolmannelle kierrokselle kaatamalla Yannick Hanfmannin lähes kolmen tunnin ottelussa erin 4–6, 7–5, 6–3. Ottelun jälkeen voittoa enemmän puhutti Djokovicin kunto ottelun aikana.

Shanghain turnausta pelataan äärimmäisen kovissa olosuhteissa, kun paahtava jopa 35 asteen kuumuus yhdistyy hurjaan ilmankosteuteen. Muun muassa Express-lehti kertoo Djokovicin oksentaneen kentän reunalla useaan kertaan ottelun toisessa erässä.

Video Djokovicin huonovointisuudesta leviää muun muassa viestipalvelu X:ssä.

– Tilanne on sama kaikille pelaajille kentällä, mutta se on brutaalia, Djokovic kuvaili Shangain olosuhteita, Reutersin mukaan.

– Kun kosteusprosentti on päivästä toiseen yli 80, se on brutaalia. Erityisesti miehille, jotka pelaavat päivällä kuumuudessa ja auringossa, se on erityisen brutaalia.

"Halutaanko pelaajien kuolevan kentälle?"

Shanghain hurjat olot ovat aiheuttaneet suuria haasteita myös muolle huipuille.

Tanskalaistähti Holger Rune kärsi olosuhteissa toisen kierroksen ottelussaan Ugo Umbertia vastaan. Rune pyysi ensimmäisessä erässä lääkinnällisen tauon, ja kentälle tullut lääkintähenkilö tutki Runen tilannetta.

– Miksei ATP:llä ole hyvää kuuman sään sääntöä? Rune huikkasi ottelun tuomarille istuessaan hoivattavana.

– En tiedä, mutta se on todella hyvä kysymys, tuomari vastasi.

Runelle tuotiin kylmiä pyyhkeitä laskemaan hänen kehonsa lämpötilaa.

– Halutaanko pelaajien kuolevan kentälle, Rune päivitteli.

Tanskalainen kuitenkin toipui ja onnistui kaatamaan Umbertin erin 6–4, 6–4.

Sinner ulkona

Maailmanlistan kakkonen Jannik Sinner joutui luovuttamaan ottelunsa Tallon Grikspooria vastaan kärsittyään kuumuudessa jalkakrampeista. Sinner oli tappiolla kolmatta ja ratkaisevaa erää pelein 3–2, kun hän joutui jättämään ottelun kesken kahden ja puolen tunnin pelaamisen jälkeen.

– Tämä ei tietenkään ole tapa, jolla haluaisi voittaa. Olosuhteet Shanghaissa ovat olleet brutaalit koko viikon, Griekspoor sanoi.

– Ajattelin, että olimme hieman onnekkaita, kun pelasimme illalla, eikä aurinko enää paistanut. Mutta kaksi tuntia ja 36 minuuttia kellossa, keskellä kolmatta erää. Olen pahoillani hänen puolestaan ja toivon hänelle nopeaa toipumista.