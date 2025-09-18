Ruotsalainen tennissuuruus Björn Borg kertoo tuoreessa elämäkertakirjassaan, kuinka hän oli vähällä kuolla päihteiden yliannostukseen vuonna 1989. Media kertoi tuolloin itsemurhayrityksestä, mutta asia ei ollut niin.

– Minulle oli käynyt niin, että elimistööni oli päätynyt vaarallinen yhdistelmä huumeita, lääkkeitä ja alkoholia, ja olin menettänyt tajuntani. Tavallaan se oli jonkinlainen avunhuuto, Borg kertoo elämäkerrassaan Sydämenlyöntejä (alkuperäisnimi Hjärtslag).

Kirjassaan Borg kertoo myrskyisistä ajoista sen jälkeen kun hän oli lopettanut huippu-uransa 1983 vain 26-vuotiaana. Todellisuudessa päätös uran loppumisesta oli kypsynyt jo aiemmin, ja Borg oli pitänyt taukoa turnauksista. Borg oli ilmoittanut lopettamisesta vanhemmilleen jo marraskuussa 1981.

– Ulkopuolisille puhuin niin kuin olisin pitänyt taukoa ja jättänyt kentät vain väliaikaisesti. Se oli kuitenkin vain kulissia, koska halusin näyttää hyvältä sponsoreiden ja muiden silmissä, Borg kirjoittaa.

Taistelu itseä vastaan

Björn Borg otti viimeisen viidestä peräkkäisestä Wimbledon-tittelistään vuonna 1980./All Over Press

Huumeita hän sanoo kokeilleensa ensimmäisen kerran kesällä 1982 viettäessään aikaa New Yorkissa.

– Ajan myötä siitä tuli tapa ja keino tukahduttaa tuhoisia ajatuksia, joita oli alkanut nousta esiin. Se oli yksinkertaisesti tapa paeta kaikkea ja piiloutua uudenlaiseen, huolettomaan kuplaan. Ja tietenkin jäin koukkuun.

Asiat paranivat, kun Borg päätti palata ammattilaistennikseen 1990-luvun alussa. Paluu jäi melko lyhyeksi ja menestys heikoksi.

– Comebackin tarkoitus oli ollut saada taas kiinni elämänlangasta, ja olin voittanut ottelun itseäni vastaan, Borg kuvailee.

Taistelu ei kuitenkaan ollut ohi.

Juhlinta palasi kuvioihin 1990-luvulla Borgin muutettua Los Angelesiin ja hypättyä mukaan tennissuuruus Jimmy Connorsin käynnistämälle konkaripelaajien kiertueelle. Tuolloin Borg kävi kertaalleen lähellä kuolemaa, kun hänen kehonsa antoi periksi juhlinnan jälkeen.

– Eniten minua hävetti se, että huumeongelmani oli äitynyt niin vaikeaksi ja aiheuttanut niin vakavia seurauksia – ja vieläpä isäni silmien edessä, Borg kirjoittaa.

Borgilla eturauhassyöpä

Borg, 69, on ollut viime viikkoina otsikoissa, koska julkisuuteen levisi tieto, että hän sairastaa eturauhassyöpää. Tennislegenda kertoo asiasta elämäkerrassaan.

Borg voitti urallaan 11 grand slam -turnausta. Ranskan avointen ykkönen Borg oli kuudesti, ja Wimbledonin hän vei nimiinsä viidesti perättäin. Borg oli urallaan miesten kaksinpelin maailmanlistan ykkösenä 109 viikkoa.

Hän on kirjoittanut elämäkertansa yhdessä vaimonsa Patricia Borgin kanssa, ja sen on Suomessa julkaissut Siltala.