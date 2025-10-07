Miesten tenniksen kattojärjestö ATP on avoin pohtimaan virallista kuuman sään sääntöä otteluihinsa. Muun muassa Novak Djokovicin oksentelu kesken ottelun nosti asian taas tapetille.

Useat pelaajat ovat kärsineet Shanghain turnauksessa Kiinassa hirmuhelteen ja kosteuden aiheuttamista ääriolosuhteista.

Maailmanlistan kakkosen, viime vuonna Shanghaissa voittoa juhlineen Jannik Sinnerin taival turnauksessa katkesi tuskaisella tavalla, kun hän joutui keskeyttämään kolmannen kierroksen ottelunsa jalkakrampin seurauksena. Italialaistähti talutettiin kentältä istuimelleen ottelun kolmannessa erässä, ja Tallon Griekspoor kuittasi jatkopaikan luovutusvoitolla.

Myös Novak Djokovic oli vaikeuksissa omassa ottelussaan. Djokovic oksensi moneen kertaan kentän laidalla Yannick Hanfmania vastaan käydyn ottelun toisessa erässä, mutta selviytyi kamppailusta voittajana.

– Tilanne on sama kaikille pelaajille kentällä, mutta se on brutaalia, Djokovic sanoi ottelunsa jälkeen.

– Se on brutaalia, kun ilmankosteus on yli 80 prosenttia päivästä toiseen. Se on erityisen brutaalia niille, jotka pelaavat päivällä kuumuudessa auringon paistaessa.

Tanskalaistähti Holger Rune puolestaan tarvitsi lääkintähenkilöstön apua Ugo Umbertia vastaan pelaamassaan ottelussa kärsittyään kuumuudesta. Rune kyseli ottelun tuomarilta, miksei ATP:llä ole sääntöä Shanghain kaltaisia poikkeusoloja varten ja pohti ääneen, täytyykö pelaajien kuolla kentälle.

Myös Casper Ruud, Thomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic ja Wu Yibing joutuivat jättämään ottelunsa kesken turnauksen avauskierroksilla sairastelun tai loukkaantumisen vuoksi. Lämpötila nousi turnauksen ensimmäisinä päivinä 30 asteeseen kosteusprosentin ollessa yli 80.

Muutos sääntöihin?

Virallisen kuuman sään säännön tarve nousi esiin elokuussa Cincinnatissa, kun Arthur Rinderknech lyyhistyi kentälle kuumissa oloissa pelatussa ottelussaan Felix Auger-Aliassimea vastaan.

ATP:n sääntöjen mukaan otteluiden keskeyttämsestä poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, kuten äärimmäisessä kuumuudessa, päättää turnauksissa oleva ATP:n virkailija, joka toimii yhteistyössä lääkintähenkilöstön ja muiden viranomaisten kanssa.

– Samanaikaisesti ATP:n lääkintätiimi toteuttaa erilaisia toimenpiteitä äärimmäisessä kuumuudessa suojellakseen pelaajien terveyttä kilpailuissa, ATP vastasi Reutersin tiedusteluun sähköpostitse.

Muutosta sääntöihin pohditaan.

– Asiaa käydään aktiivisesti läpi ja lisätoimia, kuten virallisen kuumuussäännön käyttöönottoa tarkastellaan, ja asiassa konsutoidaan pelaajia, turnausjärjestäjiä ja lääkinnällisiä asiantuntijoita.

– Pelaajien turvallisuus on ATP:n ykkösprioriteetti.

Monessa ammattilaisurheilussa kuten jalkapallossa, Formula 1:ssä ja pyöräilyssä on otetta käyttöön viralliset säännöt ääriolosuhteiden kanssa toimimiseen. Tenniksessä grand slam -turnauksissa ja naisen tenniksen kattojärjestön WTA:n otteluissa on jo käytössä viralliset linjaukset, jotka sallivat pidennetyt tauot ja ottelusiirrot.