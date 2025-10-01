Ranskalainen tennistähti Gaël Monfils päättää uransa ensi kauden jälkeen.

Monfils kertoo asiasta Instagramissa.

– Olen täysin sinut sen kanssa, että päätän urani kauden 2026 jälkeen.

Ranskalainen on ollut tennismaailman tunnettuja nimiä jo vuodesta 2004, jolloin hän aloitti ammattilaisuransa.

Kaikkiaan Monfils on kerännyt 13 ATP-titteliä. Hän voitti tänä vuonna ATP-turnauksen Aucklandissa, ja hänestä tuli 39-vuotiaana historian vanhin ATP-voittaja.

Grand slamia tennistähti ei urallaan koskaan saavuttanut. Hän ylsi kahdesti välieriin.

– En teeskentele odottavani voittavani sellaista ensi vuonna. Minulla on ollut mahdollisuus pelata tenniksen kulta-aikoina yhdessä historian parhaiden pelaajien kanssa: Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Monfils luettelee.

Tällä hetkellä Monfils on maailmanrankingissa sijalla 53. Hän ylsi parhaimmillaan kuudenneksi vuonna 2016.