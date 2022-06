Norjan maailmanmestari ei usko Ruotsin hiihtotähtien selityksiä: "Se näyttää oudolta"

Kaikki kolme ilmoittivat parin viikon sisällä, että eivät ole mukana maajoukkueessa. Selityksenä oli se, että he halusivat viettää enemmän aikaa kotimaassa, jossa voivat hienosäätää harjoitteluaan ja optimoida kehityksensä.

Karlsson ja Dahlqvist ovat olleet selkeitä sen suhteen, että kyse ei ole taloudellisista asioista. He ovat valmiita jättämään pois kaikki lajiliitolta tulevat korvaukset, jotta voivat toteuttaa toiveensa. Norjalaishiihtäjät ovat skeptisiä ruotsalaisten selityksen suhteen.

– Siinä on jonkin verran kyse taloudellisista asioista. Siitä olen varma, olympiavoittaja ja sprinttispesialisti Erik Valnes sanoi Nettavisenille.

– Sehän on toivotonta, jos maajoukkue ei ole paras vaihtoehto. Vaikka oletkin tähti, niin sinun pitää olla osallisena joukkueessa. Joten se on selvää, että tässä on kyse rahasta, Valnes jatkoi.