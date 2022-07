Maja Dahlqvist kommentoi kohupäätöstään – "En tunne itseäni Juudakseksi"

– Jos aion mukana olla joukkueessa, niin mielestäni silloin pitää tehdä asioita paremmin ja optimoida asiat. Haluan lähteä mukaan ja tuntea, että voin kehittyä sataprosenttisesti hiihtäjänä, eikä vain olla leirillä, koska se on hauskaa. Sen täytyy antaa minulle jotain.

– Nuorempana se oli kuin ystävien kanssa hengaamista. Nyt tuntuu, että haluaa jotain enemmän. Maajoukkueessa olo ei ole katastrofaalisen huonoa, mutta meillä on todella hyvä kotikentällä.

"Odotimme kompromissia, sitä ei tullut"

– Kyllä. En tunne itseäni Juudakseksi. Ryhmä on loistava, naiset sekä miehet. Se mikä minussa tuntuu eniten on nuoret hiihtäjät. Olen aina unelmoinut maajoukkueepaikasta. Sitä kohti pyritään. Nyt on kolme henkilöä, jotka eivät ole mukana, Dahqlvist sanoi.