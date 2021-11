Asiantuntijalta kovaa tekstiä Norjan hiihtomaajoukkueesta – "He ovat pelkureita"

Entiset huippuhiihtäjät Marit Björgen ja Marthe Kristoffersen ovat sitä mieltä, että ongelmaa on ollut nykyaikanakin. Tätä maajoukkueen valmentaja Ole Morten Iversen ei allekirjoittanut. Skinstad on valmentanut muiden muassa Therese Johaugia tämän juniorivuosina. Hän sanoo, että nykyään maajoukkueessa toimivat eivät uskalla kommentoida asiaa.

– Heidän täytyy lopettaa teeskentely, että heillä ei olisi mielipiteitä. He ovat pelkureita sen vuoksi, koska se kuulostaa siltä, että tätä ei olisi olemassa. Siitä kuitenkin puhutaan. Tiedän kaikki maajoukkueessa olevat ja harjoittelen heidän kanssaan säännöllisesti, Skinstad totesi Good Days -podcastissa.

– Ei ole mitään syytä, että siitä ei voisi puhua avoimesti. On niin paljon ihmisiä, jotka ajattelevat asioita kuten ruokaa, kuntoilua ja terveyttä. Olkaa avoimia. Mielipiteet ovat hyviä. Olkaa jonkin puolesta, Skinstad jatkoi.

Entinen maajoukkuehiihtäjä ja olympiavoittaja Öystein Pettersen antaa puolestaan kritiikkiä maajoukkuevalmentaja Iversenille, joka on kertonut, ettei tunnista ongelmaa.

– Mitä paskaa? Se on mahtavaa, jos Iversen ei tunnista sitä. Se on mahtava, koska silloin minusta tuntuu, että tekevät jotain hyvää. Mutta asianlaita ei ole se, että ruohonjuuritason liike ja tutkijat valehtelisivat. Iversenille on osoitettu todellisuus maajoukkueen neljän seinän ulkopuolella, Pettersen sanoi.