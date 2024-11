Ruotsalaishiihtäjä Linn Svahn pitää Therese Johaugin kommentteja typerinä.

Paluun kilpaladuille tehnyt norjalaishiihtäjä Therese Johaug antoi syksyllä kommentteja VG:lle, joissa hän sanoo myös hiihtäjillä olevan vastuuta sponsorien houkuttelussa ja lajin suosion kasvattamisessa.

– Kaikkien on vain ymmärrettävä, että elämme uutta aikakautta. Meidän on osallistuttava ja urheilijoina meilläkin on vastuu lajista. Meillä on vastuu julkaista kuvia ja meidän pitää ymmärtää, että vaatimukset ovat korkeammat, Johaug kertoi VG:lle.

– Jos haluaa saada lajia esiin, on annettava myös itsestään jotain. Pitää uskaltaa näyttää heikkoudet ja vahvuudet, norjalainen jatkoi.

Ruotsalaishiihtäjä Linn Svahn on Johaugin kanssa täysin eri mieltä.

– Täysin idioottimaista. Niin ei tarvitse toimia, joten hän on mielestäni täysin väärässä. On erittäin suuri ero, mitä yksityiselämästäsi päätät jakaa ja mitkä asiat kuuluvat urheiluun, Svahn jyrähtää Aftonbladetin mukaan.

Kauden alla on rakennettu isoa kilpailuasetelmaa Johaugin ja ruotsalaisten välille. Norjalainen voitti Betostölenissä viime viikonloppuna perinteisen 10 kilometrillä maannaisensa ylivoimaisesti, mutta vapaalla tuli takkiin Heidi Wengiltä.

Rukan perjantain 10 kilometrin perinteisen kisaan Johaug on ainakin yksi ennakkosuosikeista. Ruotsin Ebba Anderson ja Frida Karlsson ovat väkevimmät kilpailijat Ruotsista. Myös Suomen Kerttu Niskanen pitää laskea voittotaisteluun mukaan.

Therese Johaug oli Rukalla MTV Urheilun haastattelussa, jossa hän kertoi tuoreita tunnelmiaan paluusta maailmancupiin. Haastattelun voit katsoa alta.

2:20

Maastohiihdon miesten ja naisten maailmancupit alkavat tänään Kuusamon Rukalla. Naisten kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökilpailu alkaa kello 11 ja miesten kello 13.40.

Myös yhdistetyn miesten maailmancupissa on jaossa kauden ensimmäiset pisteet. Kilpailu alkaa HS142-mäestä kello 12.25 ja huipentuu kello 16 alkavaan 7,5 kilometrin hiihtoon.

Mäkihypyn miesten maailmancup alkoi jo viime viikolla Norjan Lillehammerissa ja jatkuu tänään karsintakilpailulla HS142-mäestä.