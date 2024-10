Nordean mainoksessa oli kuusivarpainen vauva – näin yritys vastaa hämmästelijöille

Vauva on aito

– Kuva on aito, ylimääräiset sormet ja varpaat tunnetaan polydaktyliana. Nordea vaalii monimuotoisuutta, ja myös kuvamaailmassamme voi näkyä ihmisiä, joilla on erilaisia identiteettejä, taustoja ja toimintakyvyn ulottuvuuksia, Nordean asiakaspalvelu kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Kuva on tiettävästi poimittu kuvapankki Getty Imagesin valikoimasta. Kuvan on ottanut Yhdysvaltojen Floridassa työskentelevä valokuvaaja Chrystal Bolin, joka on portfolionsa perusteella erikoistunut perhekuvaukseen. Varpaiden lähikuvassa mainitaan, että lapsella on polydaktylia.