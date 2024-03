Prinsessa Catherinen kohukuvan muokkaukseen voi olla aivan viaton syy

Prinsessa Catherinelle tehtiin tammikuun puolessa välissä vatsaleikkaus, joka ei ole hovin mukaan syöpää, ja leikkaus oli suunniteltu. Catherine on pääsiäiseen asti sairauslomalla, ja hänen on kerrottu voivan hyvin. Tämän enempää prinsessan tilanteesta ei ole julkisuuteen kerrottu.

View this post on Instagram

– Julkaistussa kuvassa on kaikilla niin hyvä ilme. Muissa kuvissa on voinut olla jollakin silmät kiinni tai toinen ei hymyile, eli he ovat voineet vain yrittää yhdistää näitä kuvia. Voi olla, ettei siinä ole mitään sen pahempaa. Ensimmäinen reaktio on joillakin kuitenkin ollut, että onko Catherine tuossa kuvassa ollenkaan, Sivunen kertoi Puolakan ajatuksia livessä.