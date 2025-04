Jasper Pääkkönen avautui oikeudessa kiroiluviesteistään: "Luottamus oli viety"

Jasper Pääkköstä kuultiin hovioikeudessa riita-asiassa, joka koskee Pääkkösen esiintymistä The Other Danish Guy -kalsareistaan tunnetulta Lähde & Co Oy:n mainoksissa.

MTV Uutiset seuraa käräjäoikeuskäsittelyn aikaan kalsarikäräjiksi nimettyä riitaa, jota nyt käsitellään Helsingin hovioikeudessa.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen vaatii 300 000 euroa The Other Danish Guy -kalsareistaan tunnetulta Lähde & Co Oy:ltä, sillä hänen mukaansa yritys käytti hänen nimeään, ääntään ja kuviaan laajassa mainoskampanjassa ilman lupaa.

Pääkköstä kuultiin oikeuskäsittelyn ensimmäisenä päivänä. Pääkkönen kertoi oikeudelle, miten hän päätyi pienosakkaaksi Lähde & Co Oy -yritykseen 100 000 euron suuruisella summalla ja avasi yrityksen kanssa tekemäänsä brändiyhteistyösopimusta, josta nyt riidellään.

Pääkkösen mukaan yrityksen toimitusjohtaja Tommi Lähde houkutteli hänet mukaan yhtiön pienosakkaaksi. Pääkköselle kehiteltiin erillinen brändiyhteistyösopimus, jotta sijoituksesta tulisi hänelle lähes riskitön.

Pääkköselle maksettiin kuukausittain 1670 euroa neljän vuoden ajan, ja yhteenlaskettu summa oli yli 80 000 euroa.

– Ilman tätä brändilähettilässopimusta en olisi suostunut sijoittamaan Lähteen yritykseen. En olisi ikinä suostunut miksikään kalsarimerkin lähettilääksi, ellei minulle olisi tarjottu tällaista riskitöntä sijoitusta.

Pääkkösen mukaan brändiyhteistyösopimus ei velvoittanut häntä mihinkään.

– Unohda velvoitteet, niihin ei tarvitse kiinnittää huomiota, Pääkkönen väittää Lähteen sanoneen.

Sopimuksessa Pääkköselle oli merkitty joitakin somepostauksia, mutta Pääkköselle vakuutettiin, että ne eivät koske häntä.

– Alusta lähtien myyntipuhe oli, että he saavat minut sijoittamaan, mutta minulle ei kohdistu mitään velvoitteita mistään markkinointivelvoitteista. En olisi ikinä suostunut tällaiseen. Minulle vakuuteltiin, että mitään velvoitteita ei ole, Pääkkönen kertoo.

– Minulle on koko ajan vakuuteltu, että saan itse valita sen, miten edistän yritystä.

Jasper Pääkkönen selvitti oikeudessa omaa näkemystään siitä, miten hän kokee brändilähettiläs-termin.

Brändilähettiläs tarkoittaa Pääkkösen mukaan sopimuksessa sitä, että hän edustaa brändiä positiivisessa valossa muun muassa Hollywoodin merkittävien vaikuttajien parissa.

– Oletusarvo oli se, että minulla olisi annettavaa tälle brändille, sillä minulla oli mielettömät kontaktit Hollywoodin huipputoimijoihin. Oletin, että halusivat minut vain brändin maineen kasvattamiseksi minun parhaaksi näkemälläni tavalla.

– Mitä brändilähettiläs tarkoittaa: sitä, että omalla toiminnallasi edustat yhtiötäsi ja omalla maineellasi jotenkin edistät sen yhtiön tunnettuutta. Minkäänlaisissa brändilähettilässopimuksissa ei velvoiteta mainoskampanjoihin, ne tehdään erikseen.

Kirosanat lensivät tv-mainoksen jälkeen

Oikeudessa käydään läpi kalsarifirman valtakunnallisia tv-mainoksia, joihin Pääkkönen sanoo päätyneensä täysin yllättäen niin, ettei hän tiennyt minkäänlaisesta mainoskampanjan olemassaolosta.

Kun hän näki ensi kertaa itsensä tv-mainoksessa kalsareissa, hän kuvailee olonsa pettyneeksi.

– Olin raivostunut, pettynyt, luottamus oli petetty. En olisi uskonut kenenkään voivan tehdä näin. Kirjoitin WhatsApp-viestin, joka täällä nähtiin, Pääkkönen kertoo oikeudessa Lähteelle lähettämästään viestistä.

WhatsApp-viestissä luki muun muassa näin: "Mutta että vielä tv-mainos. Ja kuvia missä mä saatana kekkuloin kalsarit jalassa kameran edessä. Hävettää niin paljon että tekis mieli vajota maan alle."

Pääkkönen kertoo oikeudessa, että hän on erittäin tarkka mainoskampanjoista, joissa hän on mukana. Hän kertoo tehneensä ainoastaan kaksi tv-kampanjaa, DNA:n ja Aku Ankan. DNA-kampanjasta maksettiin 160 000 euroa.

– Olen koko urani ajan suhtautunut äärimmäisen kriittisesti mainoksiin ja yhteistöihin. Kaikki markkinointiyhteistyöt ovat laskettavissa yhden käden sormin, ja olen kieltäytynyt käytännössä lähes kaikista tv- ja markkinointikampanjoista, Pääkkönen kertoo oikeudessa.

– Näihin kahteen lähdin vain, koska sain täysin itse vaikuttaa niiden mainosten sisältöön ja käsikirjoitukseen.

"Brändiarvoni vastaista"

Pääkkösen mukaan hän ei olisi suostunut tämänkaltaiseen The Other Danish Guy -kalsarimainokseen edes silloin, vaikka olisi saanut kampanjasta merkittävän korvauksen.

– Julkaisut ovat täysin brändiarvoni vastaisia. En olisi ikinä suostunut esiintymään kalsareissa, tai jos olisin, se summa olisi ollut tähtitieteellinen, Pääkkönen sanoo.

– Kysyin myös tosi monelta tutultani, mikä olisi tällaisen hintalappu, että olen kalsarit jalassa jossakin tv-mainoksessa.

Hän kertoo haluavansa olla aina mukana kampanjan sisällön suunnitellussa, ja nyt hän ei omien sanojensa mukaan tiennyt koko kampanjasta.

– Mainoskampanjasta sopiessa tärkeintä on sopia siitä sisällöstä, ja se on ollut itselleni aina äärimmäisen tärkeää, Pääkkönen kommentoi.

– Haluan itse täysin kontrolloida mainoskampanjan sisällön, jotta voin lähteä tällaiseen. Kun olet saavuttanut tietyn tason julkisuudessa, voit myös vaikuttaa siihen, mihin lähdet mukaan.

Oikeudessa esitetyssä sopimuksessa sanotaan, että Lähteen yritys voi pyytää Pääkkösen esiintymistä markkinointitapahtumissa.

– Sopimuksessa sovittiin, että voin saada korvauksen erikseen, jos olen markkinointitapahtumassa, mutta siitäkin aina neuvotellaan ennen tapahtumaa, Pääkkönen selvittää.

– Koskaan ei tullut pyyntöä eikä mainittu edes sivulauseessa tällaisesta, että olisin mukana jossakin valtakunnallisessa mainoskampanjassa. Sellaisesta pitää aina sopia erikseen.

Istunto jatkuu vielä vastapuolen kuulemisella.

Hovioikeuden käsittely kestää kolme päivää ja jatkuu tiistaina. Lähdettä kuullaan tiistaina, sillä ensimmäinen käsittelypäivä venyi niin pitkäksi, ettei Lähteen kuuleminen ollut enää mahdollista. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä jälleen tiistaina.