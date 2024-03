Prinsessa Catherinesta kuvattua videota epäillään feikiksi: "Tuo ei ole Kate"

Brittilehti The Sun kertoi sunnuntaina 17. maaliskuuta, että terveydentilallaan huolta herättänyt prinsessa Catherine olisi nähty kotinsa lähellä sijaitsevalla Windsor Farm Shop -maatilakaupalla lauantaina. Catherinen väitetysti nähnyt lähde kertoi lehdelle, että puolisonsa prinssi Williamin kanssa liikkeellä ollut prinsessa näytti "iloiselta, rentoutuneelta ja terveeltä".

The Sun julkaisi tiistaina videon Williamin ja Catherinen väiteystä ostosreissusta. Videolla kaksikko kävelee kaupan ulkopuolella ostoskasseja kantaen. Voit katsoa videon ja kuvat Catherinen ja Williamin ostostuokiosta täältä .

– Jos tämä todellakin on Catherine, niin miksi nainen, joka oli juuri vatsan alueen leikkauksessa, joka vaati niin pitkän toipumisajan, kantaisi noin suurta kassia? toinen huomauttaa.

Catherinen terveydentila on ollut alkuvuonna laajasti otsikoissa. Tammikuun puolivälissä brittihovi ilmoitti Catherinen käyneen läpi vatsan alueen leikkauksen, jonka jälkeen hänen oli pysyttävä sairaalassa lähes kaksi viikkoa. Kotiin päästyään Catherine on jatkanut toipumistaan, ja on sairauslomalla ainakin pääsiäiseen asti.