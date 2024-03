Kommentti: Catherine-kohu on saanut täysin absurdit mittasuhteet – jos prinsessa astelee ensi viikon jälkeen julkisuuteen, alkaa siitä hänen elämänsä vaikein aika

Lähtien siitä, kun tammikuussa yhtäkkiä ilmoitettiin prinsessa Catherinelle jo tehdystä yhä niin mystisestä vatsan alueen leikkauksesta sekä huomiota herättävän pitkästä sairauslomasta. Se, ettei brittihovi ilmoita jäsentensä asioista julkisuuteen mitään muuta, kuin hädin tuskin bare minimumin, ei yllätä. Se kuitenkin yllättää, miten uudella tavalla kuninkaallisten viestintä on vedetty vihkoon.

Sen lisäksi, että tietoa on tihkunut hyvin vähän, epäillään nyt ymmärrettävästi ympäri maailman, onko mikään julkisuuteen kerrottu edes totta. Kuvanmuokkauskohun ja sen jälkeisten käänteiden myötä on todella aiheellista kysyä, missä määrin palatseihin voi luottaa.

Tässä maailmanajassa ihmiset ovat häikäilemättömiä ja julmiakin hyökyttäessään kuninkaallisia. Ison-Britannian monarkia on yhä mystinen instituutio, jonka jäsenet ovat niin suuria kansainvälisiä superjulkkiksia, että se tekee heistä jo yli-ihmisiä, jotka ovat kuin satuhahmoja.

Muistan hyvin, kun viime vuoden toukokuussa Lontoossa kuningas Charlesin kruunajaisista raportoidessani satuin The Mallin varrelle, kun Charles, prinssi William , ja Catherine yllättäen saapuivat tervehtimään satoja paikalla päivystäneitä ja tien varteen kruunajaisia ennen leiriytyneitä ihmisiä. Kaukaa näin pitkän, valkoiseen mekkoon pukeutuneen hoikan naisen mustissa korkokengissään, ja leukani loksahti kun tajusin sen olevan Catherine.

/All Over Press

/All Over Press

Hovin tapa tiedottaa ja olla tiedottamatta asioista on yksi suurimmista syistä, joka tekee kuninkaallisista näitä oikean elämän satuolentoja. Varsinkin tämän vuoden tapahtumien myötä ei ole kuin voinut hämmästellä sitä, miten irrallaan muun maailman todellisuudesta se vaikuttaa olevan. Se, että pysyttelee täysin hiljaa ja siten tavallaan kieltää asian olemassaolon, ei ole millään tavalla tätä päivää.

Toisaalta on olemassa myös mahdollisuus sille, että hirvittävältä viestintäsekoilulta vaikuttava saaga saattaisi kuitenkin olla mietitty strategia. Huomion kiiinnittyessä Catherineen se on pois toisaalta – esimerkiksi syöpää sairastavasta kuninkaasta, jonka voinnista niin ikään on lopulta kerrottu myös varsin vähän.