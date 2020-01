Onko seuraava Nokia kirjoitettu tähtiin? Suomesta puuhataan maailman houkuttelevinta avaruustoimintaympäristöä – liikevaihto kymmenkertaiseksi

Samaan aikaan satelliittiteknologia on mahdollistamassa ennennäkemättömän kattavat maailmanlaajuiset yhteydet. Esimerkiksi miljardööri Elon Muskin luotsaama avaruusyhtiö SpaceX on jo aloittanut Starlink-satelliittiensa lähettämisen Maan kiertoradalle. Pelkästään tämän vuoden aikana yhtiö aikoo laukaista avaruuteen 1600 uutta satelliittia. Ja muita yrityksiä on tulossa mukaan.