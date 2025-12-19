Kristian Vesalainen putosi yllättäen HPK:n kokoonpanosta. MTV Urheilu tavoitti asiasta hämeenlinnalaisseuran toimitusjohtaja Kaj Källarssonin.

SM-liigan tähtikategorian pelaaja Kristian Vesalainen oli alun perin nimetty kokoonpanoon Hämeenlinnan Pallokerhon ykkösketjun keskushyökkääjäksi, kun seura isännöi tänään perjantaina jääkiekon SM-liigassa JYPiä. Kello 16:n jälkeen HPK kuitenkin tiedotti Vesalaisen jäävän pois kokoonpanosta. Vapautuneen paikan kaukalossa sai Totte Pulli.

– Varotoimenpide, HPK:n toimitusjohtaja Kaj Källarsson sanoi puhelimitse Vesalaisen poisjäämisen syyksi.

Terveyshuolia?

– Me ei näihin koskaan sen tarkemmin kommentoida.

Ei sellaista ole taustalla, että Vesalainen olisi mahdollisesti siirtymässä jonnekin?

– Niin kuin minä sanoin, ei kommentoida. Tämä on ihan varotoimenpide vain, ja that's it. Ei siinä sen kummempaa.

Vesalainen on Suomen mestari HPK:sta kaudelta 2017–18. Edellisillä kausilla Helsingin IFK:ta edustanut peluri palasi HPK:hon täksi sesongiksi.

HPK:n varakapteenina toimiva Vesalainen on naputellut kauden 30 SM-liigaotteluunsa tehopisteet 2+14=16.