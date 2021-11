Niklas Hagman väläyttää suomalaista yllätysnimeä Pekingin olympiakoneeseen – "Jos hän on noin kuuma…"

Oletusarvona on, että NHL-pelaajatkin pystyvät osallistumaan ensi helmikuussa pelattavaan Pekingin olympiaturnaukseen. Leijonien joukkueen uskotaan koostuvan vahvasti NHL-miehistä, eikä monenkaan pelaajan uskota Euroopan jäiltä Suomen olympiamiehistöön murtautuvan.

Olympiahopeaa ja -pronssia sekä World Cup -hopeaa Leijonissa urallaan saavuttanut Hagman ennakoi, että tietyillä Karjala-turnauksenkin suomalaispelaajista on olympialaisiin saumoja.

Lehtosta ja Vatasta on pohdittu yleisesti mahdollisiksi Pekingin olympiapakeiksi. Lehtonen pelaa nykyään KHL:ää SKA Pietarissa, mutta viime kaudella hän tahkosi NHL:ääkin. Vatasella NHL-kokemusta on yllin kyllin, mutta tällä kaudella hän tahkoaa Sveitsissä Geneve-Servettessä.

Olkinuora mukaan?

– Miten hienosti hän on pelannut KHL:ssä.

Olkinuora on pysäyttänyt tällä kaudella Metallurg Magnitogorskissa kiekot 18 ottelussa 94-prosenttisella varmuudella. Viime kaudenkin torjuntaprosentti 30 runkosarjaottelusta oli lähellä vastaavaa, 93,5.

Ojamäki?

– Jos (Niko) Ojamäki jatkaa tuohon malliin, häntä voisi ehkä joukkueeseen kuvitella. Hän pystyy pelaamaan myös rikkovassa kentässä. Jos hän on noin kuuma ja tekee maaleja…

MM-kullan ja -hopean arvokisoistaan Leijonissa saavuttanut Ojamäki on paukutellut tällä kaudella KHL:ssä Vitjaz Podolskissa 27 otteluun 19+11=30 tehopistettä. Hän ahnehti pirteästi laukaisupaikoille myös Leijonien Venäjä-ottelussa, vaikka tehoja ei lopulta tullutkaan.

– On mielenkiintoista nähdä myös (Valtteri) Filppula. Kaikki tietävät, kuinka kova pelimies hän on. Nyt hän on taas täällä. Ehkä hänkin voi olla jossain mielessä ajatuksissa.