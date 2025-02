Karri Kivi naurahti, kun SM-liigasensaatio teki temput Leijonissa – "Tosi potentiaalinen MM-kisapelaaja"

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi piti näkemästään, kun hän seurasi Leijonien tekemisiä viikonlopun Ruotsin EHT-turnauksessa.

Leijonat takoi kovaa tulosta, kun se otti turnauksen kolmesta ottelusta kolme voittoa. Torstain jalkoihin jäi Sveitsi (voittomaalikilpailun jälkeen 1–0). Lauantaina Suomi kaatoi Tshekin (3–0) ja sunnuntaina Ruotsin (4–1).

Leijonien maali pysyi puhtaana lähes koko turnauksen ajan.

– Kerrankin odotti, että pysyisikö nolla loppuun asti. En tiedä, että onko noin käynyt koskaan tuolla tasolla. Sen takia oli harmi, että noin kävi. Maalivahdit onnistuivat kyllä erinomaisesti, Kivi miettii.

Leijonien oman pään kuparinen meni rikki Ruotsi-ottelun kolmannen erän loppuvaiheilla, kun Henrik Tömmernes painoi kiekon ylivoimalla nuottaan.

Kivi jäi osaltaan hämilleen turnauksen pääottelussa.

– Jussi Tapola (Leijonien väliaikainen päävalmentaja) painotti riistoja Ruotsi-ottelun alla, ja jokainen maali syntyi sen kautta, eli Ruotsin harhasyötöstä. Täytyy kyllä Ruotsia ihmetellä. Se olivat kuitenkin niin pitkään ikään kuin jääkiekon mallimaa. Viidet edelliset MM-kisat ja niistä vain yksi pronssi. Heillä on pelisysteemi ihan hukassa. He jäävät kaikissa kamppailussa kakkoseksi. Ei voi kuin ihmetellä, Kivi hämmästelee.

Oliver Kapanen (kasvot kameraan päin) heilutti maaliverkkoja lauantain Tshekki-ottelussa.

Leppänen, Kapanen, Keskinen, Mäenalanen...

Leijonien EHT-joukkueessa riitti mielenkiintoa myös kevään MM-kisoja silmällä pitäen. Huomio kohdistui muun muassa Atro Leppäseen, joka on takonut hurjaa jälkeä SM-liigassa. Leppänen on enää kahden pisteen päässä SM-liigan yhden kauden puolustajien piste-ennätyksestä.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi naurahtaa, kun hän puhuu Leppäsen EHT-otteista.

– Ehkä hänelle pitää todeta, että rystylättyjä vähemmän! Kivi hörähtää, viitaten siihen, miten Leppänen jakoi todella uhkarohkeita levityssyöttöjä sunnuntain Ruotsi-pelissä.

– Tuo vain kuvastaa hänen tämän hetken itseluottamustaan. Ihan Mikko Lehtosen kaltainen kaveri on kasvamassa. Hän oli minun silmissäni turnauksen paras puolustaja. Tosi potentiaalinen MM-kisapelaaja, Kivi naulaa Leppäsestä.

Leijonien kohdalla toinen mielenkiintoinen pelaaja oli Oliver Kapanen, joka aloitti kautensa NHL-seura Montreal Canadiensin nutussa.

– Hän on hyvin 2020-luvun pelaaja. Hän on selkeästi matkalla kohti NHL:ää. Se on niin kevyttä se hänen pelaamisensa. Ihan niin kuin hän lentäisi jäällä, Kivi kehuu, jatkaen:

– Jos miettii, että hän palasi Eurooppaan ja hän on tehnyt Timrån nutussa 24 otteluun 22 (10+12) pistettä. Eli hän on melkein piste per peli -tahdissa. Tuo on todella kova suoritus, Kivi noteeraa.

Kivi nostaa esille myös Leijonien nuorukaisen eli vasta 20-vuotiaan Oiva Keskisen, joka tyylitteli komean maalin lauantain Tshekki-ottelussa.

– Noin sitä päästään lööppeihin, Kivi virnistää.

– Voi olettaa, että hän sai hyvää itseluottamusta tuon turnauskokemuksen kautta, Kivi jatkaa Keskisestä.

Potentiaalisista MM-kisapelaajista puhuttaessa Kivi kaivaa esille Leijonista hyvin tutun kortin.

– Saku Mäenalanen. Hän on ilman muuta kisaspekulaatioissa mukana sen perusteella, millaista peliä hän osaa pelata. Mainio roolipelaaja, Kivi toteaa.