Niinistö kiistää herättäneensä Euroopan: "Kyllä se oli Trump" 2:02 Niinistöstä Trump herätti Euroopan katsomaan omaa sotilaallista varautumistaan. Julkaistu 22.10.2025 18:49 Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi Niinistön mukaan Trump herätti eurooppalaiset ajattelemaan sotilaallista valmiutta. Presidentti Sauli Niinistö puhui tuoreimman kirjansa Kaikki tiet turvaan – Sinnikkään Suomen suunta (WSOY) julkistamistilaisuudessa, että Euroopassa vallitsi pitkään heikohko sotilaallinen varautuminen, esimerkiksi asevelvollisuuden suhteen.





Niinistö kirjansa julkistamistilaisuudessa ravintola Töölössä keskiviikkona. Lehtikuva

Ymmärrettävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022, moni maa, viimeksi Saksa ja Kroatia, alkoi pohtia pakollisen asevelvollisuuden palauttamista.

Myös Italiassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Romaniassa asevelvollisuus on ollut jollain muotoa viime aikojen puheissa. Osassa Euroopan maista asevelvollisuus on jo palautettu, viimeksi Latviassa kaksi vuotta sitten.

Niinistö esittää kirjassaan eräänlaisen ajatuskokeen sotilaallisesta valmistautumisen tasosta.

– Jos EU-maat keskimäärin noudattaisivat samanlaista sotilaallisen valmistautumisen tasoa kuin Suomi, niin EU-mailla olisi reservissään 20 miljoonaa miestä ja naista, 5 000 hävittäjää ja 15 000 panssarivaunua. Mutta niin ei ole, vaan Suomen asevelvollisuusarmeija on Euroopan suurimpia, WSOY:n tietokirjallisuusosaston kustantaja Henrikki Timgren kertoi julkistamistilaisuudessa.

Samasta varautumisen tematiikasta EU pyysi Niinistöltä raportin heti presidentin virkakauden päätyttyä. Niinistö esitteli EU:n siviili- ja puolustusvalmiuden vahvistaminen -raporttinsa viime vuoden lokakuussa. Niinistön mukaan hän on sen jälkeen saanut satakunta pyyntöä raportin johdosta.

Nyt Euroopassa on herätty armeijoiden ja valmistautumisen tilaan, Niinistö totesi. "Herättelijän" kunniaa presidentti ei kuitenkaan ota.

– En julista itseäni herättäjäksi. Kyllä se oli herra [Yhdysvaltain presidentti Donald] Trump, joka eurooppalaiset herätti.

Ainakin Nato-maissa herättiin tammikuussa sen jälkeen, kun Trump vaati toisen virkakautensa alkajaisiksi, että Nato-maiden tulee nostaa puolustusmenonsa viiteen prosenttiin bkt:sta.

