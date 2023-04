Latvia ottaa käyttöön asevelvollisuuden – nuoriso ei ole uudistuksesta innoissaan

Lakia on valmisteltu jo pitkään ja sillä on parlamentissa laaja tuki. Helmikuussa parlamentti antoi periaatteellisen hyväksynnän asevelvollisuuslaille äänin 77-11.

Turvallisuuspolitiikkaa tutkiva ajatushautomo Center for Geopolitical Studies Riga on kartoittanut mielipiteitä asevelvollisuudesta. Toukokuussa tehdyn kyselyn mukaan 45 prosenttia latvialaisista kannattaa asevelvollisuutta ja 42 prosenttia vastustaa sitä.

Nuorilla nihkein asenne

Naapurimaissa kannatus korkealla

Näissä maissa varusmiespalvelus on arkinen asia ja järjestelyllä on myös erittäin laaja hyväksyntä. Center for Geopolitical Studies Rigan kyselyn mukaan Liettuassa 76 prosenttia kannattaa nyt asevelvollisuutta. Virossa kannatus on puolustusministeriön raportin mukaan 80 prosentin tuntumassa.