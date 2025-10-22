Presidentti Sauli Niinistö kertoo uutuuskirjassa oppineensa lukemaan Vladimir Putinin maneereja.

Toukokuussa 2022 Sauli Niinistö soitti Vladimir Putinille ainutlaatuisen puhelun.

Suomen presidentti ilmoitti Venäjän presidentille, että Suomi on hakeutumassa Natoon.

Uutuuskirjassa Kaikki tiet turvaan Niinistö valottaa hieman tuon puhelun sisältöä.

Olimme aina puhuneet suoraan, ja mielestäni suoraan tämäkin oli sanottava. Siispä kerroin, että Suomi menee nyt Natoon. Putin oli

yllättävän rauhallinen ja totesi vain, että teette virheen.

Näppärästi hän palasi teemaan itsemääräämisoikeudesta: "Toivottavasti jotain siitä säilytätte, amerikkalaiset kyllä

ottavat sotilaallisen komennon." Kuittasin, että minä kyllä nimitän täällä kenraalit jatkossakin. "Niinpä kai", naurahti Putin.

"Sanat tulivat nopeasti, melkein sähisten ulos"

Tasavallan presidenttinä vuosina 2012–2024 toiminut Niinistö arvioi tavanneensa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin viitisen kertaa, minkä lisäksi oli toki nopeita tervehdyksiä ja monia puheluita.