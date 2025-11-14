Presidentti Sauli Niinistön rintakuva paljastettiin perjantaina Presidentinlinnassa.
Presidentti Sauli Niinistön rintakuva paljastettiin Presidentinlinnassa. Pronssisen rintakuvan on tehnyt kuvanveistäjä Matti Peltokangas.
Rintakuva on sijoitettu Presidentinlinnan Atriumiin, jossa ovat esillä entisten tasavallan presidenttien rintakuvat.