Joutuiko Niinistö koskaan pohtimaan tasavallan presidenttinä Palestiinan tunnustamista?

Presidentti Sauli Niinistöllä oli kahden presidenttikautensa, 2012–2024, aikana kuusi hallitusta.

Toimittaja Unto Hämäläinen kysyikin Niinistöltä hänen tuoreimman kirjan Kaikki tiet turvaan – Sinnikkään Suomen suunta (WSOY) julkistamistilaisuudessa, että nousiko tuona aikana kertaakaan esille kysymys Palestiinan tunnustamisesta.

Niinistö vaikeni yllättävän pitkäksi aikaa, kunnes vastasi:

– Muistelisin niin, että ulkoministeri [Erkki] Tuomioja olisi yrittänyt ottaa asian minun kanssani puheeksi. Mutta se puhe, keskustelu päättyi aika lyhyeen. Muuta kertaa en saa mieleeni, en mene nyt takaamaan. Mutta tämä nousi mieleen. En muista, puhuiko hän suoraan tunnustamisesta, mutta varmasti, koska minä sen hänen ajatuksensa torjuin, Niinistö muistelee.