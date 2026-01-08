Edmonton Oilersin supertähti Connor McDavid voi sivuta pisteputkiennätystään jääkiekon NHL:ssä, kun joukkue kohtaa Winnipeg Jetsin Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä. Seurakaveri Kasperi Kapanen on seurannut tehoilua ihastellen.

McDavid, 28, aloitti kuluvan hänen asettamillaan mielettömillä standardeilla tehollisesti jopa hieman alakanttiin, kun hän saalisti joulukuun vaihteeseen mennessä 11+25=36 pistettä 27 ottelussa.

Tämän jälkeen jälki on ollut vastustajien kannalta erityisen tuhoisaa. Taiturimainen McDavid on mättänyt 16 ottelun mittaiseksi venähtäneen pisteputkensa aikana 17+22=39 tehopinnaa.

– Onko joku täällä yllättynyt, että tämä kaveri tekee näitä asioita? Pitkältä loukkaantumistauolta kaukaloon edellisessä ottelussa palannut Kasperi Kapanen totesi medialle.

– Olen seurannut sitä (McDavidin tehotehtailua), kun olen ollut sivussa. Se on ihmeellistä, mihin hän pystyy nopeudellaan ja käsillään. Hän näkee jäällä kaiken. Olen vain iloinen ollessani samalla puolella, Kapanen jatkoi.

1:25 Katso: Näin Kasperi Kapanen tehoili 1+1 paluuottelussaan – maalissa onnea mukana (NHL.comin kuvaa).

McDavid tunnustaa, että hänen pelinsä on kulkenut loistavasti viime aikoina.

– Tämä on seurausta siitä, että saimme ketjumme (Ryan Nugent-Hopkins ja Zach Hyman) takaisin kasaan. Pelimme on sujunut. Heidän kanssaan on kiva pelata, jutella pelistä ja kehittää sitä yhdessä, McDavid kommentoi.

McDavidin pisteputken jatkuminen ennätysmittaan on todennäköistä Winnipegin vieraana, sillä Jets on tällä hetkellä kymmenen ottelun tappioputkessa.