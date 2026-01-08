Jääkiekon NHL:ssä kanadalaisseurojen taisto päättyi Montreal Canadiensin selvään 4–1-voittoon Calgary Flamesista.

Montrealin Oliver Kapanen onnistui jälleen maalinteossa, kun hän iski joukkueensa 3–0-johtoon ottelun toisessa erässä. Kapanen on tällä kaudella lyönyt kiekon maaliin jo 14 kertaa ja johtaa nyt tulokkaiden maalipörssiä. Kärkisijan jakaa Kapasen kanssa Anaheim Ducksin Beckett Sennecke, jolla on niin ikään 14 maalia tilillään.

Muista Montrealin maaleista vastasivat Alexandre Texier sekä Kapasen tapaan viime aikoina hyvässä vireessä olleet Lane Hutson ja Cole Caufield.

Hintz viimeisteli lukemat

Dallas Stars katkaisi tappioputkensa voittamalla vieraissa Washington Capitalsin maalein 4–1.

Suomen aikaa torstain vastaisena yönä pelattu ottelu laittoi pisteen Dallasin peräti kuuden ottelun mittaiseksi venyneelle voitottomalle putkelle.

Dallasin suomalaishyökkääjä Roope Hintz viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin ottelun viimeisellä minuutilla. Esa Lindell puolestaan syötti Dallasin ensimmäisen maalin, joka syntyi alivoimalla.