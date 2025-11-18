Huonosti kautensa aloittaneen Toronto Maple Leafsin GM Brad Treliving odottaa joukkueensa uusilta vahvistuksilta parempaa.

Viime kaudella idässä konferenssivälieriin edennyt Toronto lähti kauteen suurin odotuksin. Kesällä joukkue koki kuitenkin valtavan menetyksen, kun joukkueen pitkäaikainen supertähti Mitch Marner siirtyi vapaana agenttina Vegas Golden Knightsin riveihin.

Pelaajamarkkinoilla GM Treliving pyrki vahvistamaan joukkuetta laajalla rintamalla. Sinipaitojen hyökkäyskalustoon saapuivat muun muassa suomalaistaituri Matias Maccelli, Nicolas Roy ja Dakota Joshua.

Trelivingilta kysyttiin tiistaina järjestetyssä mediatilaisuudessa hänen mielipidettään tämän kauden uusista pelaajista. Seurapomon mukaan uudet pelaajat eivät ole onnistuneet alkukaudella vielä toivotulla tavalla.

– En ole täällä nostamassa yksilöitä tikunnokkaan, mutta minusta uudet pelaajat voivat pelata eri tasolla. Jos olisimme syyskuussa kertoneet pelaajillemme, että olemme 20 pelin jälkeen tässä tilanteessa, luulen, että he kaikki olisivat sanoneet suoriutuneensa alle odotustensa, Treliving toteaa Sportsnetin mukaan.