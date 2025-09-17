Toronto Maple Leafsin päävalmentaja Craig Berube on antamassa joukkueen suomalaishyökkääjälle Matias Maccellille erinomaisen näytönpaikan.

24-vuotias Maccelli kaupattiin kesällä vaisun kauden jälkeen Utah Mammothista Torontoon. Kahdella edelliskaudella 49 ja 57 pistettä takonut Maccelli ajautui viime kaudella Utahissa sivuraiteille ja pisteitä kertyi 55 ottelussa vaatimattomat 18.

Loppukauden Maccelli istui pääosin katsomossa.

Tuoreen maisemanvaihdoksen myötä Maccelli saa uuden mahdollisuuden palata parin vuoden takaiselle huipputasolleen.

Lue myös: Rasmus Ristolaisen tilanteesta varmistus

Taitavalle ja erinomaisen peliälyn omaavalle hyökkääjälle ollaankin kaavailemassa todellista näytönpaikkaa joukkueen ykkösketjussa Auston Matthewsin ja Matthew Kniesin rinnalla.

Toronto koki kesällä kovan kolauksen, kun joukkueen tähtipelaaja Mitch Marner siirtyi vapaana agenttina Vegas Golden Knightsiin. Tämä avasi Matthewsin ja Kniesin rinnalle vapaan paikan, jota päävalmentaja Craig Berube kaavailee Maccellille.

– Tällä hetkellä mietin (Max) Domia ja Maccellia. He ovat kaksi kaveria, jotka ovat erinomaisia syöttelijöitä. He pystyvät syöttämään ja luomaan maalipaikkoja. Sitä tuo ketju tarvitsee. Sitä mietin tällä hetkellä, Berube sanoo Sportsnetin mukaan.

Toronton harjoitusleiri pyörähti käyntiin tänään keskiviikkona. Ensimmäisen harjoitusottelunsa pelaa sunnuntaina Ottawaa vastaan. Harjoitusotteluiden aikana Maccelli tulee saamaan näytönpaikkansa ykkösketjussa.

– Toimiiko se? En tiedä. Minun on nähtävä se kaukalossa. Kemian luominen vaatii aikaa. Maxilla on jo kemiaa Austonin kanssa, sillä he ovat pelanneet yhdessä, Berube sanoo.

Berube ja Toronto-GM Brad Treliving kertoivat keskiviikkona, että Domi on harjoitusleirin alun sivussa loukkaantumisen vuoksi.