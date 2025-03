NHL:ssä umpikujaan ajautunut suomalaistaituri siirtospekulaatioiden keskellä – "Ei kukaan halua olla tuossa tilanteessa"

Utah Hockey Clubin suomalaistaituri Matias Maccelli on ajautunut NHL-seurassaan haastavaan tilanteeseen.

24-vuotias Maccelli pelasi viime kaudella uransa parhaan kauden ja iski 82 ottelussa komeat 57 tehopistettä. Tällä kaudella tahti on ollut kuitenkin huomattavasti tahmeampaa. Maccelli on tehnyt 52 pelissä 18 pistettä.

Helmikuussa Maccelli joutui tukalaan tilanteeseen, kun hänet pudotettiin Utahin pelaavasta kokoonpanosta. Taitava ja älykäs hyökkääjä on seurannut nyt jo kuusi ottelua putkeen katsomosta käsin.

Maccelli kommentoi haastavaa tilannettaan medialle maanantaina.

– Yritän vain paiskia kovasti hommia joka päivä ja tehdä itsestäni parempaa. Siinä on aika lailla kaikki mitä voin tehdä. Yritän pysyä positiivisena täällä, Maccelli summaa The Salt Lake Tribunen mukaan.

– Kaikki haluavat pelata. Ei kukaan halua istua tyhjänpanttina.

Myös Utahin päävalmentaja Andre Tourigny kommentoi Maccellin katsomokomennusta.

– Hän ei halua sellaista roolia. Ei kukaan halua olla tuossa tilanteessa. Me arvostamme hänen asennettaan ja sitoutumistaan. Hän on suhtautunut tähän todella hyvin, Tourigny sanoo.

Tourigny myöntää, että yksi syy Maccellin penkitykselle on tämän heikohko tehovire.

– Me olemme käyneet keskusteluita siitä, mitä hänen on tuotava pöytään. Hänen paras pelinsä ei ole ollut niin tuottavaa kuin aiemmin. Juuri nyt meillä on kilpailukykyä ja pelaajia, jotka auttavat meitä eri rooleissa. Leveän pelaajamateriaalin hienous on se, että sen myötä sinulla on hyviä pelaajia myös kokoonpanon ulkopuolella, Tourigny jatkaa.

Viime päivinä umpikujaan ajautuneen Maccellin nimi on pyörinyt erinäisissä siirtospekulaatioissa. NHL:n siirtoraja umpeutuu perjantaina, ja on hyvinkin mahdollista, että Maccelli vaihtaa vielä maisemaa.

Spekulaatioista huolimatta Maccelli ei itse ole tuhlannut aikaansa huhupuheisiin.

– Olen täällä tekemässä työtäni, enkä mieti tuollaisia juttuja. Jätän sen vain siihen.

Utah taistelee vielä tiukasti pudotuspelipaikoista, joten on hyvinkin mahdollista, että seura tekee liikkeitä siirtomarkkinoilla vielä tämän viikon aikana. Tourigny ei halua puuttua liikaa siihen, mitä seurajohto ennen siirtorajan umpeutumista keksii.

– Me uskomme seuran johto- ja omistajaportaaseen. Tiedämme olevamme juuri siinä taistelussa, ja tiedämme, kuinka paljon he haluavat voittaa, menestyä ja viedä seuraa oikeaan suuntaan, Tourigny sanoo.

– Se, mitä tullaan tekemään, on tehtävä. Se ei ole pelaajien tai valmentajien käsissä. Meillä ei kuitenkaan ole syytä olla huolissaan. Keskitymme asioihin, joihin voimme vaikuttaa.

https://x.com/BagleyKSLsports/status/1896654495289106565