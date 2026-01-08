NHL-jääkiekkoliigan kaikkien aikojen suurimpien maalivahtien joukkoon arvostettu Glenn Hall kuoli keskiviikkona, liiga kertoi. Kanadalainen Hall oli 94-vuotias.

Hall pelasi NHL:ssä vuosina 1952–71 kaikkiaan 906 runkosarjaottelua, edustaen Detroit Red Wingsiä, Chicago Blackhawksia ja St. Louis Bluesia.

Lempinimellä "Mr. Goalie" tunnettu Hall kirjasi nimiinsä ennätyksen pelaamalla huimat 502 peräkkäistä ottelua aloittavana maalivahtina (552 pudotuspelit mukaan lukien). Ennätystä ei mitä todennäköisimmin tulla koskaan rikkomaan.

– Tuo kaudesta 1955–56 kauteen 1962–63 ulottunut otteluputki on melkeinpä käsittämätön, varsinkin kun ottaa huomioon, että hän teki sen ilman (maalivahdin) maskia, NHL:n komissaari Gary Bettman ihasteli liigan tiedotteessa.

Hall palkittiin kolmesti liigan parhaana maalivahtina (1963, 1967 ja 1969). Stanley Cupin hän voitti Chicagon riveissä 1961. Jääkiekon Hall of Fameen Hall nimettiin 1975, ja Chicago jäädytti hänen pelinumeronsa (1) vuonna 1988. Hall oli myös niiden sadan pelaajan joukossa, jotka NHL nimesi suurimmikseen liigan ensimmäisen sadan vuoden aikana.