NHL-pomo otti kantaa suomalaistaiturin tukalaan tilanteeseen – "On pysyttävä tahdissa"

NHL:ssä pelaavan Utah Hockey Clubin GM Bill Armstrong otti lyhyesti kantaa Matias Maccellin haastavaan tilanteeseen.

Kahdella edelliskaudella taiturimainen Maccelli oli yksi NHL:n ilahduttavimmista suomalaisonnistujista. Tällä kaudella Maccelli joutui kuitenkin sivuraiteille, eikä tehopisteitä syntynyt viime kausien tapaan.

Maccelli joutui loppukaudesta seuraamaan useamman ottelun katsomosta käsin. Lopulta Maccellille kertyi 55 ottelua, joiden aikana tehopisteitä kertyi 18 (8+10).

Haastava tilanne on nostanut ilmaan jopa siirtospekulaatioita. Maccellin sopimus kattaa vielä ensi kauden, mutta Sportsnetin toimittaja Elliotte Friedman väläytti 32 Thoughts -podcastissaan, että Utah voi hyvinkin etsiä kesän aikana Maccellille uuden seuran.

Maccelli itse haluaisi jatkaa Utahissa ja palata takaisin omalle tasolleen.

– Haluaisin olla täällä. Pidän jätkistä ja faneista todella paljon. He haluavat minulta samaa kuin Arizonassa. Yritän tuoda sen takaisin ensi kaudella, Maccelli kertoi medialle kauden päätöshaastattelussaan.

Utahin GM Bill Armstrong kommentoi maanantai-iltana Maccellin tilannetta lyhyesti.

– Meidän pitää tehdä arviointia. Kun joukkue paranee vuosi vuodelta, Tiettyjä asioita tapahtuu, ja välillä pelaajien on pysyttävä tahdissa. Välillä roolit muuttuvat. Välillä nuoremmat pelaajat vievät enemmän jääaikaa. On pelaajasta kiinni, että hän tekee kesällä niitä muutoksia, Armstrong sanoi lehdistötilaisuudessa.

– Se on osa pelaajana olemista. Sinulla ei aina ole hyviä kausia. Sitä voi joutua tilanteeseen, jossa joku vie paikkasi. Ja jos olet kunnon kilpailijaluonne, sinä olet todella motivoitunut kesällä. NHL:ssä menestys on vuokralla ja jokaisen on maksettava vuokransa joka päivä.