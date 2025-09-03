Entiseltä NHL-kovanaamalta karu ennustus Patrik Laineesta – "Olen valmis lyömään siitä vetoa"

NHL:n entinen kovanyrkki Georges Laraque ei usko, että Patrik Laine pelaa alkavaa kautta loppuun Montreal Canadiensin paidassa.

27-vuotias Laine siirtyi viime vuonna Columbus Blue Jacketsista Montrealiin suurin odotuksin. Urakka intohimoisessa kiekkokaupungissa ei olisi kuitenkaan voinut alkaa surkeammin, sillä Laine loukkasi polvensa ikävästi jo harjoitusottelussa.

Laine pääsi kaukaloon vasta joulukuussa tehden lopulta 20 maalia ja 33 tehopistettä 52 ottelussa. Loppukautta kohden Laineen vastuu pieneni ja suomalaistähti oli paikoin kovankin kritiikin kohteena.

NHL:n entinen kovanyrkki Georges Laraque on laukonut Laineesta nyt kovia kommentteja. Laraque ei usko, että Laine tulee parantamaan otteitaan Montrealissa tulevalla kaudella.

– En näe hänen pelaavan yli 40 ottelua tänä vuonna. Ja olen valmis lyömään siitä vetoa isolla panoksella. En usko hänen pelaavan täällä koko kautta, vaan luulen hänen lähtevän siirtorajalla, Laraque pamauttaa BBPM Sports Radion haastattelussa.

Laine teki viime kaudella peräti 15 maalia ylivoimalla. Laraquen mukaan menestyvässä joukkueessa tähtipelaajienkin on tuotava pöytään jotain muutakin kuin pelkkiä ylivoimaonnistumisia.

– En ole unohtanut, mitä viime vuonna tapahtui. Näin, millainen hän oli viime vuonna. Hän oli yhden tempun poni, joka on hyvä ylivoimalla. 5 vastaan viisi -tilanteissa sitä ei näy. Tarvitset voittaaksesi enemmän kuin yhden kaverin, joka on hyvä ylivoimalla. Tarvitset kaverin, joka on hyvä molemmissa päissä kaukaloa. Tarvitset joukkuepelaajan, joka on aina paikalla, Laraque sanoo.