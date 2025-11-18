NHL:ssä pelaava Pittsburgh Penguins on asettanut Ville Koivusen loukkaantuneiden pelaajien listalle.
Pittsburgh tiedotti asiasta tänään. Seuran mukaan alavartalovammasta kärsivän Koivusen pelikuntoa seurataan viikottain.
Loukkaantuneiden listalle asetettua Koivusta ei täten NHL:n sääntöjen mukaan nähdä kaukalossa ainakaan viikkoon.
22-vuotias Koivunen pelaa toista kauttaan Pohjois-Amerikassa. Tällä kaudella Koivunen on pelannut 11 NHL-ottelua tehoin 0+2. AHL-otteluita on kertynyt kuusi, joiden aikana Koivunen on mättänyt komeat 11 tehopistettä.
Pittsburgh on itäisessä konferenssissa tällä hetkellä sijalla kolme.