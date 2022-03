NHL-ottelussa erikoinen järjestely – hyökkääjätähti pelasi yhden vaihdon ja häipyi hallilta

Tiistain jälkeen 956 peräkkäistä ottelua pelannut Kessel on nyt vain kahdeksan ottelun päässä peräkkäisten pelattujen otteluiden kakkossijaa pitävästä Doug Jarvisista, joka pelasi aikanaan 964 peräkkäistä ottelua. Kärjessä listalla on Philadelphia Flyersin Keith Yandle, joka pelasi tiistaina ottelussa Vegasia vastaan. Yandlen lukema on nyt 978 peräkkäistä runkosarjan ottelua.