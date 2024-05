Romanikerjäläisilmiö muuttui – Itä-Euroopassa kiertää nyt sana Suomesta

Helsingin poliisin havaintojen mukaan kerjääminen on organisoitua toimintaa, jossa kerjäläisille osoitetaan paikka ja heitä kuljetetaan sinne ja pois autolla. Annettu raha ei aina päädy juuri kyseiselle henkilölle.

Taskuvarkauksia ja pillerikauppaa

Muitakin kerjäämisen myötä havaittuja lieveilmiöitä on.

Sainion mukaan esitutkinnassa on parhaillaan useita vuosia jatkunut romanien huumausaineiden pillerikauppa, jossa liikkuvat isommat rahat kuin varkauksissa.

– Kerjääjien joukko on kokonaisuutena pienentynyt. Sama joukko on samoissa kadunkulmissa, mutta kiitos siitä ollaan päästy eteenpäin, toteaa maahantulijoiden palveluiden johtaja Anne Hammad Diakonissalaitoksesta.

Kerjääminen on nykyisin kielletty myös Romaniassa ja poliisi ajaa pois kerjäläiset siellä kadulta.

– Kerjääjien määrään on voinut vaikuttaa myös se, että koronan jälkeen myös suorat lennot Bukarestista Helsinkiin loppuivat, lisää Stavarache.

IMAGO/Michael Gstettenbauer/ All Over Press

Työnteko kiinnostaa

Suomeen tulleet romaneista saattavat saada tänne aiemmin asettuneen romanitutun tai sukulaisen avulla töitä siivous- tai rakennusalalta sekä majapaikan. Bulgarialainen Constantin Fieraru on yksi muutamasta kymmenestä Suomeen Itä-Euroopasta tulleesta romanialaisesta, jotka ovat löytäneet töitä ja jääneet Suomeen. – Tulin Suomeen, koska halusin paremman elämän ja toimeentulon kuin kotimaassa, sanoo kokemusasiantuntija Fieraru Päiväkeskus Hirundosta. Fieraru tuli jo yhdeksän vuotta sitten Suomeen, kun tuttava sanoi täältä löytyvän töitä. Hän tekikin töitä tehtaassa monta vuotta Ahvenanmaalla, mutta auttaa nykyisin romaneita Hirundossa puolipäiväisesti kokemusasiantuntijana. Iltaisin hän tekee siivoustöitä Emmauksen romanien työllistymisprojektin kautta.

Suomi hyvässä maineessa

– Me täällä Hirundossa autamme heitä paperitöissä. Koulu on heillä voinut jäädä käymättä, koska koulut ovat usein kaukana bussimatkojen päässä. Toisaalta tähän on vaikuttanut myös se, että jos käy koulussa, ei voi tienata rahaa.